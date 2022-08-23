Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,04 puan ve yüzde 1,57 değer kazancıyla 3.110,53 puan oldu. Toplam işlem hacmi 28,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,50 ve holding endeksi yüzde 1,33 yükseldi.

SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDA EN ÇOK KAZANDIRAN YÜZDE 5,14 İLE SPOR OLDU

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,14 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,20 ile finansal kiralama, faktoring oldu.