Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, 4.776,05 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,13 puan ve yüzde 2,37 değer kazancıyla 4.767,14 puan oldu. Toplam işlem hacmi 65,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

EN ÇOK KAZANDIRAN ENDEKS BANKACILIK OLDU

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,66, holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,79 ile spor oldu.

Analistler, ABD'de enflasyonun tepe yaptığına yönelik güçlenen beklentilere karşın artan jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini belirterek, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü kaydetti.

Öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin açıklanacağını ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.650 ve 4.600 seviyelerinin destek, 4.800 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.