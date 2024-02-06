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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.851,91 puanla rekor seviyeyi gördü.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2024 13:22

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2024 13:22

Günün ilk yarısında 8.851,91 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,89 puan ve yüzde 0,11 değer kazancıyla 8.786,58 oldu. Toplam işlem hacmi 50,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,56 ile bilişim, en fazla kaybettiren yüzde 1,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlamasını geciktireceği endişeleriyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade ederek, Çin'in pay piyasalarını destekleyeceğini açıklamasının Asya'da risk algısını törpülediğini bildirdi.

Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kurunun takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 seviyesinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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