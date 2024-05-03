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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.286,57 puanla rekor seviyeyi gördü.

Oluşturma Tarihi 03 Mayıs 2024 13:22

Son Güncelleme Tarihi 03 Mayıs 2024 13:22

Günün ilk yarısında 10.286,57 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,51 puan ve yüzde 0,54 değer kazancıyla 10.264,16 oldu. Toplam işlem hacmi 57,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,49 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 2,55 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü kararlarının ardından yön arayışına devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Ayrıca, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi de yakından takip edilecek.

Analistler, öğleden sonra ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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