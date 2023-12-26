Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,03 puan azalışla 7.263,84 puana indi. Toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,45 azalırken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,5 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,29 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında Noel tatili nedeniyle yön arayışının öne çıktığını, işlem hacimlerinin oldukça düşük seviyelerde kaldığını ifade etti.

Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini belirten analistler, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda gerçekleşebileceğini bildirdi.

Analistler, bugün öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi, konut fiyat endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 puanın destek, 7.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.