CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kazanarak 7.548,80 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,35 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile madencilik oldu.

Oluşturma Tarihi 05 Ocak 2024 13:47

Son Güncelleme Tarihi 05 Ocak 2024 13:47

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,96 puan artışla 7.548,80 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 31,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,35 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikle karışık bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başına göre 20 baz puan azalarak yüzde 65'e geriledi.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin not görünümünde iyileşmenin başladığını ve not artışının da olacağına inandıklarını belirterek, "(İş dünyasına) Mal ve hizmetlerde muazzam teşvikler getirdik, devam edeceğiz. Eğer ihracat yapmıyorsanız, lütfen '2024 ve sonrasında ihracat yapacağız' diye planlama yapın. Çünkü sizi destekleyeceğiz. Rekabet gücünüzü, istihdamı ve çalışanları desteklemek için 2024 yılında 630 milyar liradan fazla bir gelirden vazgeçeceğiz." değerlendirmesini yapmıştı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.700 puanın direnç, 7.400 ve 7.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 53 bin 497 liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 53 bin 497 liraya yükseldi 04 Ocak 2024 17:02
Küresel savunma ve havacılık şirketleri geçen yıl yatırımcısını sevindirdi Küresel savunma ve havacılık şirketleri geçen yıl yatırımcısını sevindirdi 04 Ocak 2024 11:31
Fransa’da enflasyon Aralık ayında hızlandı Fransa'da enflasyon Aralık ayında hızlandı 04 Ocak 2024 11:12
ABD’de 2023 yılında 15.5 milyon araç satıldı ABD'de 2023 yılında 15.5 milyon araç satıldı 04 Ocak 2024 09:30
Bianco: ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisi bu yıl yüzde 5,5’e kadar yükselecek Bianco: ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisi bu yıl yüzde 5,5'e kadar yükselecek 04 Ocak 2024 09:25
API petrol stokları beklentilerin üzerinde geriledi API petrol stokları beklentilerin üzerinde geriledi 04 Ocak 2024 09:20
Çin Maliye Bakanı: Harcamaların toplam büyüklüğünün artmasını sağlayacağız Çin Maliye Bakanı: Harcamaların toplam büyüklüğünün artmasını sağlayacağız 04 Ocak 2024 09:18
Dijital varlık yatırım ürünlerine 2,25 milyar dolar sermaye girişi görüldü Dijital varlık yatırım ürünlerine 2,25 milyar dolar sermaye girişi görüldü 04 Ocak 2024 09:15
Almanya’nın karbon salınımı 70 yılın en düşük seviyesine indi Almanya'nın karbon salınımı 70 yılın en düşük seviyesine indi 04 Ocak 2024 09:06
Petrolde jeopolitik endişe artıyor Petrolde jeopolitik endişe artıyor 04 Ocak 2024 09:04
ABD’de girişim sermayesi yatırımları son yılların en düşük seviyesinde ABD'de girişim sermayesi yatırımları son yılların en düşük seviyesinde 04 Ocak 2024 09:04
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 04 Ocak 2024 13:16
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,83
%0,2826
ALTIN
1.001,24
%0,1239
BORSA
998,47
%-0,1529
EURO
995,50
%-0,45
DOLAR
1.010,20
%1,0196
ALTIN
1.021,75
%2,1747
BORSA
1.042,47
%4,2465
EURO
1.031,96
%3,1963
DOLAR
1.070,11
%7,0106
ALTIN
934,46
%-6,5542
BORSA
1.068,74
%6,874
EURO
1.042,05
%4,2045
DOLAR
1.807,91
%80,7912
ALTIN
1.368,19
%36,8191
BORSA
1.651,49
%65,1492
EURO
1.596,63
%59,6632
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler