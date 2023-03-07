Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,69 puan değer kazanarak 5.426,00'a çıktı. Toplam işlem hacmi 50,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38 ve holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,44 ile taş,toprak oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında gözlerin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın ABD Senato'sunda yapacağı açıklamalara çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü vurgulayan analistler, temmuz toplantısında atılacak adımlara ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stokları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.