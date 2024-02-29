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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,86 değer kazanarak 9.140,35 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,14 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,4 ile orman kağıt basım oldu.

Oluşturma Tarihi 29 Şubat 2024 13:12

Son Güncelleme Tarihi 29 Şubat 2024 13:12

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,99 puan artışla 9.140,35 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 53,8 milyar lira olarak gerçekleşti .

Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,14 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,4 ile orman kağıt basım oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de beklentilerin altında gelen büyüme verilerine karşın bireysel tüketim harcamalarının güçlü olduğuna ilişkin sinyaller alınmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 4 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrek büyüme kaydetmiş oldu.

Ayrıca, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Türkiye'nin Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,04 artacağını tahmin ediyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise Almanya'da öncü enflasyon ile ABD'de kişisel tüketim harcamalarının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvurularının yatırımcılar tarafından izleneceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu bildiren analistler, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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