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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kazanarak 10.414,04 puana yükseldi.

Oluşturma Tarihi 06 Haziran 2024 13:31

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,09 puan artışla 10.414,04 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 40,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,04 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 1,90 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi ve çip üreticisi Nvidia'nın performansıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından Ankara'da düzenlenen "Küresel Yatırım Günleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de kırılganlıkların azaldığını, kaygılanmaya gerek olmadığını belirterek, "Gelecek aydan itibaren çok keskin bir şekilde enflasyon düşmeye başlayacak. Patikamız bu. Dezenflasyon dönemine girdik. Geçiş dönemi bitti." ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemimize almadık. Daha çok işlem bazında, çok sınırlı belki bir ücret, bir vergileme söz konusu olabilir." dedi.

Günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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