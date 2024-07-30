CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kazanarak 10.795,30 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2024 13:18

Son Güncelleme Tarihi 30 Temmuz 2024 13:24

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,54 puan artışla 10.795,30 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 40,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,19 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 2,71 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlediğini belirterek, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesinin beklendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin Banka'nın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.680 ve 10.500 puanın ise destek olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 550 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 550 bin liraya geriledi 29 Temmuz 2024 16:41
Nasdaq 100 düzeltmenin eşiğinde Nasdaq 100 düzeltmenin eşiğinde 29 Temmuz 2024 16:00
Fitch Ratings Fed’in bu yıl iki kez faiz indirimine gideceğini öngörüyor Fitch Ratings Fed'in bu yıl iki kez faiz indirimine gideceğini öngörüyor 29 Temmuz 2024 13:27
Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor 29 Temmuz 2024 11:05
Japonya’nın gelecek yıl faiz dışı fazla vermesi bekleniyor Japonya'nın gelecek yıl faiz dışı fazla vermesi bekleniyor 29 Temmuz 2024 09:42
Küresel piyasalar merkez bankası kararları öncesi karışık seyrediyor Küresel piyasalar merkez bankası kararları öncesi karışık seyrediyor 30 Temmuz 2024 09:18
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 30 Temmuz 2024 10:10
Asya borsaları Hindistan hariç negatif seyrediyor Asya borsaları Hindistan hariç negatif seyrediyor 30 Temmuz 2024 09:54
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor 30 Temmuz 2024 11:40
Brent petrolde Orta Doğu endişesi yaşanıyor Brent petrolde Orta Doğu endişesi yaşanıyor 29 Temmuz 2024 09:32
JPMorgan BoJ’un politika faizini artırmasını bekliyor JPMorgan BoJ'un politika faizini artırmasını bekliyor 29 Temmuz 2024 09:03
ECB üyesi Schnabel: Enflasyonla mücadelede hala zorlu bir son adım var ECB üyesi Schnabel: Enflasyonla mücadelede hala zorlu bir "son adım" var 29 Temmuz 2024 09:01
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.008,71
%0,8705
BORSA
1.002,62
%0,2619
ALTIN
999,09
%-0,0912
DOLAR
995,79
%-0,4208
EURO
969,07
%-3,0929
BORSA
1.310,20
%31,0196
ALTIN
1.136,14
%13,6144
DOLAR
1.133,46
%13,3461
EURO
1.016,84
%1,6837
BORSA
1.387,90
%38,7898
ALTIN
1.147,24
%14,7244
DOLAR
1.162,03
%16,2029
EURO
1.532,02
%53,2017
BORSA
2.344,81
%134,4811
ALTIN
1.757,82
%75,7819
DOLAR
1.795,65
%79,565
EURO
BİST En Aktif Hisseler