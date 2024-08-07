CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,64 değer kazanarak 10.043,04 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 07 Ağustos 2024 13:13

Son Güncelleme Tarihi 07 Ağustos 2024 13:14

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 161,80 puan artışla 10.043,04 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 42,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48 ve holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,65 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, Fed yetkililerinden gelen "güvercin" tondaki açıklamalar ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin piyasaların istikrarsız olması durumunda BoJ'un faiz artırımına gitmeyeceğine dair açıklamalarıyla pozitif seyrediyor.

Analistler, merkez bankalarının yetkililerinin rahatlatan açıklamalarıyla piyasalarda risk algısının azaldığını belirtti.

Piyasalarda resesyon endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, Fed'in faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğine işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğuna dikkati çekti.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin dış ticaret açığı yüzde 2,5 azaldı ABD'nin dış ticaret açığı yüzde 2,5 azaldı 06 Ağustos 2024 16:09
Morgan Stanley’den TCMB değerlendirmesi Morgan Stanley'den TCMB değerlendirmesi 06 Ağustos 2024 14:46
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar düştü Euro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü 06 Ağustos 2024 12:41
Almanya’da fabrika siparişleri haziranda arttı Almanya'da fabrika siparişleri haziranda arttı 06 Ağustos 2024 12:16
Tahvil faizleri yeniden yükselişe geçti Tahvil faizleri yeniden yükselişe geçti 06 Ağustos 2024 11:56
Petrol fiyatları toparlanma eğilimine girdi Petrol fiyatları toparlanma eğilimine girdi 06 Ağustos 2024 09:58
Fed üyesi Daly: Enflasyonun hedefimize yaklaştığı açık Fed üyesi Daly: Enflasyonun hedefimize yaklaştığı açık 06 Ağustos 2024 09:06
Japonya Maliye Bakanlığı FSA ve BoJ yetkilileri piyasaları görüşecek Japonya Maliye Bakanlığı FSA ve BoJ yetkilileri piyasaları görüşecek 06 Ağustos 2024 09:03
İngiltere’de tüketiciler harcamalarını kıstı İngiltere'de tüketiciler harcamalarını kıstı 06 Ağustos 2024 08:59
Avustralya beklentiler doğrultusuna faizde değişikliğe gitmedi Avustralya beklentiler doğrultusuna faizde değişikliğe gitmedi 06 Ağustos 2024 08:57
Fed üyesi Goolsbee: ABD resesyonda görünmüyor Fed üyesi Goolsbee: ABD resesyonda görünmüyor 05 Ağustos 2024 16:56
Euro Bölgesi ekonomisi duraklama noktasına geldi Euro Bölgesi ekonomisi duraklama noktasına geldi 05 Ağustos 2024 16:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler