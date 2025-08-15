Borsa günün ilk yarısında yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 10.834,19 puana yükseldi.

Oluşturma Tarihi 15 Ağustos 2025 13:16

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,64 puan ve yüzde 0,09 artışla 10.834,19 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 45,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,32 ile turizm, en çok düşen yüzde 6,80 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde artmasıyla tarifelerin enflasyonist etkilerine dair oluşan endişelerle karışık seyrederken gözler, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşmeye çevrildi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

