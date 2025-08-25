CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,85 değer kazanarak 11.468,69 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 25 Ağustos 2025 13:17

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,36 puan ve yüzde 0,85 artışla 11.468,69 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 75 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,05 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,39 ile bilişim, en çok düşen yüzde 1,83 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisinin yükselmesi fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi gün içinde 11.519,64 seviyesini görerek rekor tazeledikten sonra gelen satışlarla karını törpüleyerek günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.550 ve 11.650 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
ABD’den İran’a petrol yaptırımı ABD'den İran'a petrol yaptırımı 22 Ağustos 2025 09:31
Japonya’da enflasyon yavaşladı Japonya'da enflasyon yavaşladı 22 Ağustos 2025 09:18
İngiltere’de tüketici güveni yükseldi İngiltere'de tüketici güveni yükseldi 22 Ağustos 2025 09:16
Almanya’da GSYH’da daralma derinleşti Almanya'da GSYH'da daralma derinleşti 22 Ağustos 2025 09:14
Piyasalar Powell’ın açıklamalarına odaklandı Piyasalar Powell'ın açıklamalarına odaklandı 22 Ağustos 2025 09:03
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 420 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 420 bin liraya çıktı 21 Ağustos 2025 16:52
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 21 Ağustos 2025 16:19
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı 21 Ağustos 2025 15:36
Yurt dışından hisse senedine güçlü talep Yurt dışından hisse senedine güçlü talep 21 Ağustos 2025 15:06
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 21 Ağustos 2025 13:19
İngiltere özel sektör aktivitesinde ağustosta güçlü büyüdü İngiltere özel sektör aktivitesinde ağustosta güçlü büyüdü 21 Ağustos 2025 13:15
Avro Bölgesi’nde şirket faaliyetleri ağustosta yükseldi Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri ağustosta yükseldi 21 Ağustos 2025 12:43
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler