Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kazanarak 10.820,02 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2025 13:15

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,90 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.820,02 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 66,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 6,87 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen yüzde 2,63 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesine rağmen pozitif bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi de günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

