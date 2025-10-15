Borsa günün ilk yarısında yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 değer kazanarak 10.348,20 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 15 Ekim 2025 13:21

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,80 puan ve yüzde 0,31 artışla 10.348,20 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 48,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 gerilerken, holding endeksi yüzde 1,51 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 8,04 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla artan faiz indirimi beklentileri etkili olurken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 1 trilyon 21 milyar lira, giderleri 1 trilyon 331 milyar lira oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.550 puanın direnç, 10.250 ve 10.150 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

