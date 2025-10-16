Borsa günün ilk yarısında yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 10.475,92 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,44 puan ve yüzde 0,11 artışla 10.475,92 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 69,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 2,64 ile iletişim, en çok düşen yüzde 1,75 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda fiyatlamalarda ABD'deki bankalardan gelen güçlü bilançolar ve ABD Merkez Bankasına (Fed) dair iyimser faiz beklentileri etkili olurken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Konut Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık bazda yüzde 32,2 arttı. Konut satışı sayısı, aynı dönemde yıllık bazda yüzde 6,9 artışla 150 bin 657'ye çıktı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını ifade eden analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek olduğunu kaydetti.

