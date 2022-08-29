Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,43 puan ve yüzde 0,11 değer kaybederek 3.142,67 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 artarken, holding endeksi yüzde 0,43 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,64'le iletişim oldu.

BIST 100 ENDEKSİ, HAFTALIK BAZDA YÜZDE 4,17 DEĞER KAZANDI BIST 100 endeksi, cuma günü küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve yüzde 0,30 artarak 3.146,10 puanla kapanış rekorunu kırdı. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi de 3.188,07 puana taşırken, haftalık bazda yüzde 4,17 değer kazandı. Geçen hafta düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell enflasyonla mücadele taahhüdünü yenileyerek gevşek para politikasına dönüşün yakın zamanda olmayacağı sinyalini verirken, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları da bankanın eylülde 75 baz puanlık faiz artırımına açık kapı bıraktı.