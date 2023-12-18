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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,47 düşüşle 7.956,29 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,87 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise holding oldu.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2023 10:03

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2023 10:03

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,56 puan azalışla ve yüzde 0,47 değer kaybıyla 7.956,29 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,87 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise holding oldu.

Cuma günü, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,31 değer kazancıyla 7.993,85 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulamasının risk iştahını törpülediğini belirterek, yurt içinde gözlerin bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyururken, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.800 puanın destek, 8.000 ve 8.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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