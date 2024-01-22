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Borsa haftaya yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışının hemen altında 7.996,10 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2024 10:04

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2024 10:04

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,60 puan ve yüzde 0,01 değer kaybederek 7.996,10 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 azalırken, holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,35 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,15 ile spor oldu.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kaybıyla 7.996,70 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmasıyla haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında merkez bankalarının faiz kararları ile yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.

Bugün yurt içinde yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve merkezi yönetim borç stoku, yurt dışında ise ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.800 seviyelerinin destek, 8.060 ve 8.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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