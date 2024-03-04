CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,46 yükselişle 9.139,11 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2024 10:19

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2024 10:19

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,96 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 9.139,11 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,50 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile gıda içecek olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybıyla 9.097,15 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli bir seyirle başladığını ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir TV programında, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik." dedi.

Piyasaları tedirgin edecek bir adım atmayacaklarını ifade eden Şimşek, "Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise enflasyonun yanı sıra finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Fitch ABD’nin kredi notunu teyit etti Fitch ABD'nin kredi notunu teyit etti 02 Mart 2024 09:01
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 02 Mart 2024 10:34
Çin ABD’nin elektrikli otomobillere yönelik soruşturmasına tepki gösterdi Çin ABD'nin elektrikli otomobillere yönelik soruşturmasına tepki gösterdi 02 Mart 2024 09:41
New York Community Bank’ın kredi notu düşürüldü New York Community Bank'ın kredi notu düşürüldü 02 Mart 2024 09:03
Goldman Sachs ECB faiz indirimi beklentisini değiştirdi Goldman Sachs ECB faiz indirimi beklentisini değiştirdi 01 Mart 2024 16:15
Euro Bölgesi enflasyonu ECB’nin faiz indirimi olasılığını sonlandırdı Euro Bölgesi enflasyonu ECB'nin faiz indirimi olasılığını sonlandırdı 01 Mart 2024 16:07
ABD Hazine Bakanı Yellen: G7 Rus varlıkları konusunda uzlaşmaya çalışıyor ABD Hazine Bakanı Yellen: G7 Rus varlıkları konusunda uzlaşmaya çalışıyor 01 Mart 2024 15:50
Küresel karbon salınımı rekor seviyeye yükseldi Küresel karbon salınımı rekor seviyeye yükseldi 01 Mart 2024 15:45
Euro Bölgesinde sıkı iş gücü piyasası gevşek para politikasını engellemez Euro Bölgesinde sıkı iş gücü piyasası gevşek para politikasını engellemez 01 Mart 2024 15:42
Avro Bölgesi’nde işsizlik ocakta geriledi Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta geriledi 01 Mart 2024 14:09
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu 01 Mart 2024 13:57
ABD’li satın alma yöneticisi Kanalosh: Türkiye inovasyon üretiminde başarılı ABD'li satın alma yöneticisi Kanalosh: Türkiye inovasyon üretiminde başarılı 01 Mart 2024 11:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,95
%0,2946
EURO
1.001,59
%0,1591
DOLAR
1.000,09
%0,0088
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.087,17
%8,7165
EURO
1.087,42
%8,7422
DOLAR
1.082,75
%8,2752
ALTIN
970,45
%-2,9555
BORSA
1.114,57
%11,4566
EURO
1.098,05
%9,8046
DOLAR
1.146,97
%14,6965
ALTIN
1.049,79
%4,9791
BORSA
1.722,31
%72,2307
EURO
1.682,44
%68,2438
DOLAR
1.937,76
%93,7762
ALTIN
1.729,03
%72,9033
BORSA
BİST En Aktif Hisseler