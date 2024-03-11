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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,28 yükselişle 9.363,89 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2024 10:07

Son Güncelleme Tarihi 11 Mart 2024 10:07

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,57 puan ve yüzde 2,28 değer kazanarak 9.363,89 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 4,74 ve holding endeksi yüzde 2,01 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla yükselen bankacılık oldu.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazancıyla 9.155,32 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başladığını belirterek, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve cari açık verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, cuma günü piyasaların kapanmasının ardından Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Fitch Ratings'in açıklamasında, not artırımının, makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının, beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise iş gücü istatistikleri ve ticaret satış hacim verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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