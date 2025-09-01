Borsa haftaya yükselişle başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 yükselişle 11.308,24 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 11.288,05 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,19 puan ve yüzde 0,18 artışla 11.308,24 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,61 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,71 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyallerin fiyat artışlarına yönelik endişeleri tekrar gündeme taşıması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Yurt içinde ise gözler bugün açıklanacak ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine çevrildi.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,87 büyüdüğünü öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerin büyüme beklentileri, yüzde 2,20 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,18 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.200 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

