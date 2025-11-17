Borsa haftaya yükselişle başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,65 yükselişle 10.634,04 puandan başladı.

17 Kasım 2025

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybederek 10.565,74 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,30 puan ve yüzde 0,65 artışla 10.634,04 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,04 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,10 ile orman kağıt basım, tek gerileyen ise yüzde 0,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de Nvidia başta olmak üzere şirketlerin açıklayacağı bilançolar öncesinde haftaya yön arayışıyla başlarken, Asya tarafındaki jeopolitik gelişmeler risk iştahının azalmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.550 ve 10.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

