Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,44 puan ve yüzde 0,16 değer kaybederek 3.928,08 puana geriledi.

EN FAZLA KAZANDIRAN ENDEKS MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,14 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,33'le menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,58'le ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi dün günü yüzde 1,06 düşüşle 3.934,52 puandan tamamlarken, bugün borsada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla yarım gün işlem gerçekleştirilecek.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve 3. çeyrek şirket finansal sonuçlarının piyasalarda dalgalanmaların sürmesine neden olduğunu söyledi.

Tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, gözlerin gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarına çevrildiğini ifade etti.

Fed'in gelecek haftaki toplantıda politika faizini 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde Almanya'da büyüme ve enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığına işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.900 ve 3.850 seviyelerinin destek, 4.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.