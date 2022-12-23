Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,46 puan değer kaybederek 5.436,77'ye indi. Toplam işlem hacmi 41,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,30 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,34 düşüş kaydetti.

EN ÇOK KAZANDIRAN ENDEKS MADENCİLİK OLDU

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,41 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,40 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden verilerin sıkı para politikalarının devam edeceği endişelerini artırması ile küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugünden itibaren başlayan Noel tatillerinin etkisiyle işlem hacimlerinin düşebileceğini belirten analistler, veri gündeminde ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.