Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,07 puan değer kazanarak 2.186,27'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 10,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,10 ile sigorta oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel çapta fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki tansiyonun artmasının da risk iştahını törpülediğini söyledi.

Bu gelişmelerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini, güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin kısmen de olsa arttığını ifade eden analistler, öğleden sonra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile bekleyen konut satışlarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.195 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.