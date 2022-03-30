Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,03 puan değer kazanarak 2.228,53'e çıktı. Toplam işlem hacmi 17,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,53 ve holding endeksi yüzde 1,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,18 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,24 ile turizm oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Rusya-Ukrayna savaşının uzun sürmesi halinde ekonomik maliyetinin yüksek olacağını belirterek, "Avrupa zor bir döneme giriyor. Kısa vadede daha yüksek enflasyon ve daha yavaş ekonomik büyüme ile karşı karşıya kalacağız." dedi.

"BARIŞA YÖNELİK İYİMSERLİKLERİN ARTMASI RİSK İŞTAHINI YÜKSELTTİ"

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışa yönelik iyimserliği artırmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

Öğleden sonra veri gündeminde yurt dışında ABD'de büyüme ve özel sektör istihdamı, Almanya'da enflasyonun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.