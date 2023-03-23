Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 artışla 5.026,26 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,19 puan değer kazandı.

Dün 5.001,06 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,85 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 4.997,21 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.989,33, en yüksek ise 5.051,41 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,44, sanayi endeksi yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si yükseldi, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Oyak Çimento, Türk Hava Yolları ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

ALTININ ONSU 1.978,2 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2320 ve dolar/yen paritesi 131,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,0430 liradan, avro 20,7300 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.978,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 75,7 dolardan işlem görüyor.