Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,69 puan artarak 5.216,51'e çıktı. Toplam işlem hacmi 21,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,35 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,25 ile inşaat oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "şahin" açıklamalarıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

ABD Kongresi'nde dün sunum yapan Powell'ın, faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağının sinyalini verdiğini anımsatan analistler, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme sürecinde katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunun altını çizdiğini aktardı.

Öte yandan, bugün gözler yurt içinde TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Banka'nın politika faizini 1.075 baz puan artırarak yüzde 19,25'e çıkaracağını tahmin ediyor.

Analistler, faiz kararıyla birlikte politika metninin yakından takip edileceğini belirterek, metinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.100 seviyelerinin destek, 5.250 ve 5.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.