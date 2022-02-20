Borsa İstanbul'da milyoner sayısı 35 bine yaklaştı

AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl yerli gerçek yatırımcıların portföy değeri yüzde 39,9 yükselişle 294,3 milyar liraya, yatırımcı sayısı da yüzde 18,4 artışla 2 milyon 272 bine ulaştı.

Yerli yatırımcıların Borsa İstanbul'a ilgisi ve yatırımcıların sermaye piyasalarında değerlendirdiği birikimleri artmaya devam ederken, Borsa İstanbul'da 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip 34 bin 607 kişi bulunuyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2021'de yıllık bazda yüzde 25,8 getiri sağlarken, yatırımcıların portföy değerleri de rekor seviyelere çıktı. Son dönemdeki halka arzlar, yeni yatırımcıları Borsa İstanbul'a çeken önemli unsurlardan biri olarak yatırımcı sayısının 2 milyon barajını aşmasında etkili oldu.

Analistler, son yıllarda sermaye piyasalarına artan ilginin hem yatırımcılar hem de şirketler için olumlu bir süreç olduğunu, bu durumun piyasalarda derinleşmeye ve daha sağlıklı fiyatlamalara olanak sağladığını, yatırımcılara ise varlıklarını değerlendirmek için farklı seçenekler sunduğunu belirtti.

Gelişen teknolojinin sermaye piyasalarında işlem yapmayı kolaylaştırmasının da yatırımcı sayısındaki artışta önemli bir etken olduğuna işaret eden analistler, genç yatırımcı sayısının diğer yaş gruplarına göre daha hızlı yükselmesinin söz konusu durumla ilişkili olduğunu kaydetti.

Yaygınlaşan teknoloji kullanımıyla sosyal medya ve mesajlaşma platformlarından yatırım tavsiyesi alınmasının risklerine dikkati çeken analistler, yatırımcıların aracı kurum veya bankalarından bu hizmeti ücretsiz alabileceğini hatırlattı.