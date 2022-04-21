Borsa İstanbul`da ralli güçlendi: 2.550 puan aşıldı

Günün ilk yarısında 2.554,87 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,07 ve 27,13 puan değer kazancıyla 2.553,06 puan oldu. Toplam işlem hacmi 23,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,32 ve holding endeksi yüzde 0,75 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD'de açıklanan şirket bilançoları, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında kapanma tedbirlerinin devam etmesi, Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin artması ve merkez bankalarının yükselen enflasyon karşısında atacağı politika adımlarına dair yönlendirmeleri, küresel pay piyasalarında karışık seyrin sürmesine neden oluyor.

POWELL VE LAGARDE PİYASALARA YÖN VERECEK Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirti.