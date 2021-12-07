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Borsa İstanbul`da rekorlar serisi sürüyor! İşte yeni zirve
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Oluşturma Tarihi: 07 Aralık 2021 10:18
Son güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021 10:35

Borsa İstanbul'da rekorlar serisi sürüyor! İşte yeni zirve

Borsa İstanbul yükseliş trendini güçlendirerek sürdürüyor. Buna göre Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,19 artışla 1.950,30 puandan başlarken, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,19 artışla 1.950,30 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,91 puan ve yüzde 1,19 değer kazanarak 1.950,30 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BORSADA TİCARET ENDEKSİ YÜKSELİŞTE BAŞI ÇEKTİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,99 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,99 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,80 ile madencilik oldu.

BORSA İSTANBUL DÜN KAPANIŞ REKORU KIRDI

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 0,89 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.927,39 puana taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmelerinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ZEW beklenti endeksinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini söyledi.

İŞTE KRİTİK TEKNİK SEVİYELER

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 1.970 seviyelerinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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HİSSELER:
ACSEL: 21.86 TL ( -3.53 )
ADEL: 29.98 TL ( 1.90 )
ADESE: 0.81 TL ( -1.22 )
AEFES: 27.6 TL ( 1.92 )
AFYON: 4.09 TL ( 0.00 )
AGESA: 20.82 TL ( 0.77 )
AGHOL: 40.24 TL ( 0.20 )
AGYO: 3.01 TL ( -2.59 )
AKBNK: 7.24 TL ( 0.70 )
AKCNS: 19.2 TL ( 0.52 )
AKENR: 2.03 TL ( -0.98 )
AKFGY: 5.17 TL ( 4.88 )
AKGRT: 8.09 TL ( 1.25 )
AKMGY: 44.5 TL ( -1.81 )
AKSA: 29.58 TL ( -0.60 )
AKSEN: 9.54 TL ( 0.85 )
AKSGY: 1.86 TL ( -0.53 )
AKSUE: 23.18 TL ( 4.79 )
AKYHO: 1.91 TL ( 1.06 )
ALARK: 11.48 TL ( 0.70 )
ALBRK: 1.99 TL ( 0.51 )
ALCAR: 339.4 TL ( -0.91 )
ALCTL: 29.52 TL ( 0.54 )
ALGYO: 30.54 TL ( 1.46 )
ALKA: 16.8 TL ( 0.24 )
ALKIM: 19.31 TL ( 0.36 )
ALMAD: 1.46 TL ( 0.00 )
ANELE: 2.7 TL ( -0.37 )
ANGEN: 23.58 TL ( -1.75 )
ANHYT: 13.02 TL ( 1.32 )
ANSGR: 6.56 TL ( -0.61 )
ARASE: 100.4 TL ( -1.57 )
ARCLK: 47.94 TL ( 0.71 )
ARDYZ: 7.95 TL ( 0.25 )
ARENA: 12.43 TL ( 0.49 )
ARMDA: 64.55 TL ( -1.00 )
ARSAN: 5.76 TL ( 1.77 )
ARZUM: 17.97 TL ( 0.39 )
ASELS: 22.68 TL ( 0.62 )
ASUZU: 26.74 TL ( 1.98 )
ATAGY: 4.02 TL ( 1.01 )
ATATP: 59.9 TL ( -0.91 )
ATEKS: 39.26 TL ( 0.41 )
ATLAS: 1.33 TL ( 0.76 )
ATSYH: 7.25 TL ( 0.55 )
AVGYO: 1.92 TL ( 0.52 )
AVHOL: 6.67 TL ( -1.04 )
AVOD: 5.33 TL ( -2.38 )
AVTUR: 2.29 TL ( 1.33 )
AYCES: 60.8 TL ( -3.34 )
AYDEM: 7.24 TL ( -0.28 )
AYEN: 6.84 TL ( 1.63 )
AYES: 23 TL ( -0.69 )
AYGAZ: 23.02 TL ( 0.35 )
BAGFS: 11.59 TL ( 0.35 )
BAKAB: 21.2 TL ( 0.47 )
BALAT: 8.9 TL ( 0.56 )
BANVT: 77.35 TL ( 0.45 )
BASCM: 13.31 TL ( 10.00 )
BASGZ: 13.39 TL ( 1.13 )
BAYRK: 7.68 TL ( -2.04 )
BERA: 11.31 TL ( 0.27 )
BEYAZ: 9.3 TL ( -1.69 )
BFREN: 1100.1 TL ( 5.02 )
BIMAS: 77.4 TL ( 6.03 )
BIOEN: 7.18 TL ( 0.70 )
BIZIM: 15.22 TL ( 1.74 )
BJKAS: 5.18 TL ( -0.19 )
BLCYT: 17.07 TL ( 0.29 )
BMSCH: 9.2 TL ( 1.10 )
BNTAS: 3.59 TL ( 0.00 )
BOBET: 4.76 TL ( 0.42 )
BOSSA: 30.18 TL ( 0.47 )
BRISA: 31.9 TL ( -0.31 )
BRKO: 1.02 TL ( 2.00 )
BRKSN: 9.01 TL ( -1.74 )
BRLSM: 10.11 TL ( 0.80 )
BRMEN: 2.02 TL ( 1.00 )
BRSAN: 29.98 TL ( -0.40 )
BRYAT: 401 TL ( -0.17 )
BSOKE: 2.53 TL ( 2.02 )
BTCIM: 16.44 TL ( 0.55 )
BUCIM: 4.83 TL ( 0.21 )
BURCE: 29.22 TL ( -1.81 )
BURVA: 26.66 TL ( -1.26 )
CANTE: 12.48 TL ( 0.40 )
CASA: 113.7 TL ( 0.00 )
CCOLA: 96.05 TL ( 0.89 )
CELHA: 8.66 TL ( -1.25 )
CEMAS: 1.31 TL ( 2.34 )
CEMTS: 17.79 TL ( 0.96 )
CEOEM: 13.17 TL ( 0.46 )
CIMSA: 36.48 TL ( 0.66 )
CLEBI: 195.9 TL ( 4.26 )
CMBTN: 231.9 TL ( 0.74 )
CMENT: 32 TL ( 0.50 )
COSMO: 9.15 TL ( -0.44 )
CRDFA: 5.19 TL ( 0.19 )
CRFSA: 46.02 TL ( 3.05 )
CUSAN: 10.64 TL ( -0.56 )
DAGHL: 11.34 TL ( -0.53 )
DAGI: 2.86 TL ( -0.35 )
DARDL: 3.19 TL ( -1.24 )
DENGE: 1.32 TL ( 0.00 )
DERHL: 5.11 TL ( 0.00 )
DERIM: 8.32 TL ( 2.59 )
DESA: 9.37 TL ( -0.64 )
DESPC: 10.24 TL ( -0.49 )
DEVA: 30.3 TL ( -0.33 )
DGATE: 14.05 TL ( 1.37 )
DGGYO: 10.78 TL ( 0.75 )
DGKLB: 2.42 TL ( 0.41 )
DIRIT: 4.1 TL ( 0.00 )
DITAS: 27.1 TL ( -1.45 )
DMSAS: 9.77 TL ( 1.45 )
DNISI: 12.7 TL ( 0.40 )
DOAS: 49.14 TL ( 2.03 )
DOBUR: 139.4 TL ( -9.95 )
DOCO: 1156.3 TL ( 0.60 )
DOGUB: 3.78 TL ( 0.00 )
DOHOL: 3.45 TL ( 2.07 )
DOKTA: 33.7 TL ( 0.90 )
DURDO: 19.04 TL ( 2.26 )
DYOBY: 10.86 TL ( 0.74 )
DZGYO: 1.71 TL ( 0.59 )
ECILC: 7.26 TL ( 0.14 )
ECZYT: 50.5 TL ( 0.00 )
EDATA: 13.3 TL ( -1.85 )
EDIP: 3.55 TL ( -0.28 )
EGEEN: 2036.3 TL ( 7.94 )
EGEPO: 9.7 TL ( -3.96 )
EGGUB: 244.4 TL ( 3.52 )
EGPRO: 35.84 TL ( -1.27 )
EGSER: 17.24 TL ( -0.35 )
EKGYO: 2.38 TL ( 0.00 )
EKIZ: 7.8 TL ( 0.00 )
ELITE: 27.16 TL ( -1.16 )
EMKEL: 2.93 TL ( 0.34 )
EMNIS: 20.56 TL ( -0.68 )
ENJSA: 14.22 TL ( -0.56 )
ENKAI: 16.45 TL ( 1.23 )
EPLAS: 24.4 TL ( 0.49 )
ERBOS: 140.6 TL ( 1.30 )
EREGL: 24.04 TL ( 1.61 )
ERSU: 5.46 TL ( 1.11 )
ESCAR: 30.08 TL ( -0.13 )
ESCOM: 6.18 TL ( -0.48 )
ESEN: 33.24 TL ( 2.59 )
ETILR: 5.1 TL ( -0.39 )
ETYAT: 3.56 TL ( 0.00 )
EUHOL: 1.83 TL ( 0.55 )
EUKYO: 3.88 TL ( -1.77 )
EUYO: 3.6 TL ( 0.56 )
FADE: 8.12 TL ( 0.25 )
FENER: 31.86 TL ( -0.69 )
FLAP: 2.48 TL ( -0.40 )
FMIZP: 137.5 TL ( 0.59 )
FONET: 15.04 TL ( 0.40 )
FORMT: 1.27 TL ( 0.00 )
FRIGO: 4.35 TL ( 1.16 )
FROTO: 255.7 TL ( 0.63 )
GARAN: 11.87 TL ( 0.25 )
GARFA: 14.79 TL ( 5.79 )
GEDIK: 7.73 TL ( 0.39 )
GEDZA: 19.66 TL ( 1.39 )
GENIL: 13.85 TL ( 0.36 )
GENTS: 3.8 TL ( 1.60 )
GEREL: 5.94 TL ( 0.85 )
GESAN: 23.7 TL ( 3.49 )
GLBMD: 6.4 TL ( 0.79 )
GLCVY: 13.51 TL ( 1.05 )
GLRYH: 3.06 TL ( 0.99 )
GLYHO: 2.37 TL ( 2.16 )
GMTAS: 2.22 TL ( 2.30 )
GOLTS: 49.06 TL ( 4.61 )
GOODY: 9.73 TL ( 0.93 )
GOZDE: 9.19 TL ( 1.32 )
GRNYO: 2.59 TL ( 0.78 )
GSDDE: 4.15 TL ( 0.48 )
GSDHO: 3.5 TL ( 0.00 )
GSRAY: 3.96 TL ( 0.51 )
GUBRF: 85.65 TL ( 0.71 )
GWIND: 5.39 TL ( 0.75 )
HALKB: 5.16 TL ( 0.00 )
HATEK: 20 TL ( 1.83 )
HDFGS: 2.85 TL ( 0.00 )
HEDEF: 4.06 TL ( 0.25 )
HEKTS: 13.33 TL ( -0.37 )
HLGYO: 2.86 TL ( 1.06 )
HUBVC: 11.03 TL ( 2.70 )
HURGZ: 2.15 TL ( 0.94 )
ICBCT: 6.28 TL ( 0.32 )
IDEAS: 32.32 TL ( 2.80 )
IDGYO: 2.09 TL ( -2.34 )
IEYHO: 1.02 TL ( 2.00 )
IHAAS: 7.23 TL ( -2.03 )
IHEVA: 1.05 TL ( -0.94 )
IHGZT: 0.78 TL ( 1.30 )
IHLAS: 0.62 TL ( 0.00 )
IHLGM: 0.95 TL ( 1.06 )
IHYAY: 0.76 TL ( 0.00 )
INDES: 8.09 TL ( -0.25 )
INFO: 5.2 TL ( 1.17 )
INTEM: 65.7 TL ( 9.50 )
INVEO: 31.26 TL ( 0.06 )
IPEKE: 15.35 TL ( -0.97 )
ISATR: 342861.2 TL ( 0.00 )
ISBIR: 48 TL ( 5.49 )
ISBTR: 49999.9 TL ( -1.96 )
ISCTR: 7.31 TL ( 0.14 )
ISDMR: 23.9 TL ( 0.76 )
ISFIN: 3.57 TL ( 0.56 )
ISGSY: 9.01 TL ( 2.15 )
ISGYO: 2.74 TL ( 1.11 )
ISKPL: 5.63 TL ( 2.36 )
ISKUR: 550000 TL ( 0.00 )
ISMEN: 20.32 TL ( 1.30 )
ISSEN: 11.84 TL ( 0.94 )
ISYAT: 3.05 TL ( 0.66 )
ITTFH: 1.45 TL ( 0.69 )
IZFAS: 7.46 TL ( 7.03 )
IZMDC: 2.75 TL ( 1.48 )
IZTAR: 21.1 TL ( -1.59 )
JANTS: 73.95 TL ( 8.11 )
KAPLM: 29.5 TL ( -0.67 )
KAREL: 11.9 TL ( 2.94 )
KARSN: 4.44 TL ( 1.14 )
KARTN: 67.15 TL ( 2.13 )
KARYE: 16.53 TL ( 3.44 )
KATMR: 1.63 TL ( -0.61 )
KCHOL: 31.42 TL ( 0.58 )
KENT: 190.3 TL ( 0.00 )
KERVN: 0.65 TL ( 1.56 )
KERVT: 5.25 TL ( 0.96 )
KFEIN: 23.16 TL ( -0.43 )
KGYO: 7.13 TL ( 1.13 )
KIMMR: 3.3 TL ( 0.61 )
KLGYO: 2.33 TL ( -4.90 )
KLKIM: 19.01 TL ( 0.58 )
KLMSN: 11.05 TL ( -2.73 )
KLNMA: 22.18 TL ( 0.27 )
KNFRT: 4.65 TL ( 2.42 )
KONKA: 7.99 TL ( 1.01 )
KONTR: 73.4 TL ( 1.24 )
KONYA: 1093.9 TL ( 1.76 )
KORDS: 35.96 TL ( 0.17 )
KOZAA: 21.44 TL ( -0.09 )
KOZAL: 135.9 TL ( -0.80 )
KRDMA: 8.6 TL ( 1.18 )
KRDMB: 8.57 TL ( 1.06 )
KRDMD: 9.45 TL ( 1.61 )
KRGYO: 6.51 TL ( 0.00 )
KRONT: 43.08 TL ( 1.36 )
KRSTL: 1.68 TL ( 0.60 )
KRTEK: 9.13 TL ( 0.44 )
KRVGD: 13.27 TL ( 2.00 )
KSTUR: 240 TL ( 2.61 )
KTSKR: 31.32 TL ( -2.61 )
KUTPO: 117.4 TL ( 4.92 )
KUYAS: 4.11 TL ( 3.01 )
KZBGY: 30.3 TL ( 0.66 )
LIDFA: 4.15 TL ( -1.66 )
LINK: 32.44 TL ( 1.12 )
LKMNH: 13.7 TL ( 3.71 )
LOGO: 48.36 TL ( -0.58 )
LUKSK: 58.6 TL ( 0.60 )
MAALT: 219 TL ( -0.86 )
MAGEN: 10.17 TL ( 0.49 )
MAKTK: 3.82 TL ( -0.78 )
MANAS: 17.46 TL ( -0.46 )
MARKA: 3.94 TL ( 0.77 )
MARTI: 1.89 TL ( 1.61 )
MAVI: 78.55 TL ( 1.35 )
MEDTR: 39.6 TL ( 0.71 )
MEGAP: 7.07 TL ( -8.30 )
MEPET: 2.48 TL ( 0.40 )
MERCN: 10.45 TL ( 0.58 )
MERIT: 25.88 TL ( -0.46 )
MERKO: 6.13 TL ( 5.15 )
METRO: 1.19 TL ( 0.85 )
METUR: 3.82 TL ( 7.00 )
MGROS: 43.24 TL ( 0.93 )
MIATK: 33.12 TL ( 4.55 )
MIPAZ: 4.3 TL ( -0.92 )
MMCAS: 5.6 TL ( 0.90 )
MNDRS: 2.47 TL ( 0.00 )
MOBTL: 1.72 TL ( -1.71 )
MPARK: 34.8 TL ( -0.06 )
MRGYO: 1 TL ( 0.00 )
MRSHL: 252.8 TL ( 0.24 )
MSGYO: 4.89 TL ( 1.66 )
MTRKS: 24.7 TL ( 0.82 )
MTRYO: 1.82 TL ( 0.55 )
MZHLD: 31.86 TL ( -0.56 )
NATEN: 41.58 TL ( 0.87 )
NETAS: 21.46 TL ( 0.85 )
NIBAS: 8.47 TL ( -1.97 )
NTGAZ: 8.24 TL ( 0.73 )
NTHOL: 5.69 TL ( 0.00 )
NUGYO: 6.99 TL ( -0.29 )
NUHCM: 48.92 TL ( -0.37 )
ODAS: 1.68 TL ( 1.82 )
OLMK: 7.98 TL ( 0.25 )
ORCAY: 18.72 TL ( 9.99 )
ORGE: 7.22 TL ( -0.28 )
ORMA: 37.7 TL ( -0.79 )
OSMEN: 27.78 TL ( -0.43 )
OSTIM: 1.88 TL ( 1.08 )
OTKAR: 414.8 TL ( 0.00 )
OYAKC: 8.11 TL ( 0.12 )
OYAYO: 7.96 TL ( 0.51 )
OYLUM: 8.37 TL ( -1.88 )
OYYAT: 39.1 TL ( -0.51 )
OZBAL: 23.36 TL ( 2.37 )
OZGYO: 1.79 TL ( -1.65 )
OZKGY: 6.68 TL ( 0.30 )
OZRDN: 8.34 TL ( 0.85 )
PAGYO: 8.46 TL ( 1.32 )
PAMEL: 72.05 TL ( 0.07 )
PAPIL: 15.87 TL ( -0.13 )
PARSN: 36.68 TL ( 0.44 )
PCILT: 15.27 TL ( 9.94 )
PEGYO: 1.43 TL ( 2.14 )
PEKGY: 1.2 TL ( 4.35 )
PENGD: 4.79 TL ( 2.35 )
PENTA: 353.8 TL ( 1.09 )
PETKM: 8.47 TL ( 0.24 )
PETUN: 21.42 TL ( -0.09 )
PGSUS: 97.05 TL ( 2.75 )
PINSU: 3.88 TL ( 0.52 )
PKART: 19.65 TL ( 1.03 )
PKENT: 5256 TL ( 6.70 )
PNSUT: 19.64 TL ( 0.72 )
POLHO: 3.17 TL ( 0.32 )
POLTK: 445.5 TL ( -1.07 )
PRKAB: 62.85 TL ( 0.00 )
PRKME: 6.77 TL ( -2.73 )
PRZMA: 4.1 TL ( 1.74 )
PSDTC: 27.72 TL ( -0.65 )
QNBFB: 57.75 TL ( 9.38 )
QNBFL: 108.7 TL ( 9.96 )
QUAGR: 14.55 TL ( 0.34 )
RALYH: 12.63 TL ( -9.98 )
RAYSG: 16.05 TL ( 7.29 )
RHEAG: 2.04 TL ( -0.49 )
RNPOL: 11.97 TL ( 9.92 )
RODRG: 14.35 TL ( 0.00 )
ROYAL: 3.35 TL ( 1.52 )
RTALB: 22.26 TL ( 0.18 )
RYGYO: 3.89 TL ( 0.00 )
RYSAS: 5.84 TL ( -0.68 )
SAFKR: 8.31 TL ( 0.48 )
SAHOL: 14.01 TL ( 0.72 )
SAMAT: 4.95 TL ( -0.60 )
SANEL: 5.19 TL ( -1.14 )
SANFM: 34.9 TL ( -1.41 )
SANKO: 10.95 TL ( 1.48 )
SARKY: 20.1 TL ( 1.52 )
SASA: 45.28 TL ( -0.53 )
SAYAS: 28.98 TL ( 1.05 )
SEKFK: 5.45 TL ( -0.73 )
SEKUR: 20.78 TL ( 0.19 )
SELEC: 11.5 TL ( 0.44 )
SELGD: 5.2 TL ( -1.70 )
SELVA: 11.95 TL ( 0.25 )
SERVE: 13.7 TL ( -0.36 )
SEYKM: 16 TL ( 1.07 )
SILVR: 5.77 TL ( 0.35 )
SISE: 13.64 TL ( 2.25 )
SKBNK: 1.23 TL ( 0.00 )
SKTAS: 3.02 TL ( 0.67 )
SMART: 5.62 TL ( -0.71 )
SNGYO: 4.28 TL ( -1.61 )
SNKRN: 23 TL ( 0.00 )
SNPAM: 9.7 TL ( 0.62 )
SODSN: 26.22 TL ( -9.08 )
SOKM: 15.24 TL ( 1.60 )
SONME: 40.3 TL ( 5.06 )
SRVGY: 103.6 TL ( -0.29 )
SUMAS: 85.2 TL ( 0.24 )
TACTR: 28.44 TL ( 0.00 )
TATGD: 12.15 TL ( 0.66 )
TAVHL: 34.1 TL ( 0.00 )
TBORG: 22.8 TL ( 0.88 )
TCELL: 20.22 TL ( -0.69 )
TDGYO: 6.89 TL ( 1.03 )
TEKTU: 1.47 TL ( 1.38 )
TETMT: 271.1 TL ( 0.41 )
TEZOL: 16.14 TL ( 1.51 )
TGSAS: 16.35 TL ( -0.12 )
THYAO: 19.24 TL ( 2.94 )
TIRE: 10.72 TL ( -1.29 )
TKFEN: 19.95 TL ( 1.06 )
TKNSA: 7.74 TL ( -0.64 )
TLMAN: 41.42 TL ( -5.13 )
TMPOL: 17.84 TL ( -0.06 )
TMSN: 20.38 TL ( 2.05 )
TOASO: 90.55 TL ( 1.74 )
TRCAS: 4.23 TL ( 0.48 )
TRGYO: 4.67 TL ( 4.47 )
TRILC: 12.23 TL ( -1.92 )
TSGYO: 3.15 TL ( 2.61 )
TSKB: 1.65 TL ( 1.23 )
TSPOR: 7.02 TL ( -2.50 )
TTKOM: 10.44 TL ( 1.06 )
TTRAK: 219 TL ( 0.60 )
TUCLK: 18.58 TL ( 2.88 )
TUKAS: 8.66 TL ( 0.46 )
TUPRS: 159.1 TL ( 1.34 )
TUREX: 18.61 TL ( 8.58 )
TURGG: 139.2 TL ( -0.22 )
TURSG: 5.66 TL ( 0.89 )
UFUK: 22.26 TL ( -0.09 )
ULAS: 3.64 TL ( 0.28 )
ULKER: 21.6 TL ( 0.19 )
ULUFA: 2.47 TL ( -0.40 )
ULUSE: 58.25 TL ( 0.43 )
ULUUN: 6.92 TL ( 0.00 )
UNLU: 5.96 TL ( 1.71 )
USAK: 1.92 TL ( -0.52 )
UTPYA: 17 TL ( -1.16 )
UZERB: 41.72 TL ( 6.76 )
VAKBN: 3.99 TL ( -0.25 )
VAKFN: 5.85 TL ( 1.92 )
VAKKO: 11.15 TL ( -0.18 )
VANGD: 6.8 TL ( 0.00 )
VBTYZ: 23.14 TL ( 1.49 )
VERTU: 25.96 TL ( 0.23 )
VERUS: 58.65 TL ( 1.12 )
VESBE: 7.64 TL ( 0.26 )
VESTL: 28.34 TL ( 0.57 )
VKFYO: 6.34 TL ( -1.40 )
VKGYO: 1.93 TL ( 0.00 )
VKING: 7.15 TL ( -1.79 )
YAPRK: 32.06 TL ( -0.43 )
YATAS: 13.65 TL ( 0.37 )
YAYLA: 3.33 TL ( 0.60 )
YBTAS: 13364.8 TL ( 0.13 )
YEOTK: 63.75 TL ( 8.14 )
YESIL: 2.1 TL ( 0.48 )
YGGYO: 18.44 TL ( 0.71 )
YGYO: 0.96 TL ( 1.05 )
YKBNK: 3.55 TL ( 0.00 )
YKSLN: 6.43 TL ( -2.87 )
YONGA: 28.5 TL ( 0.00 )
YUNSA: 13.83 TL ( -0.29 )
YYAPI: 1.12 TL ( 1.82 )
ZOREN: 1.89 TL ( 1.07 )
ZRGYO: 2.63 TL ( 0.77 )