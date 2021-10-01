Borsa İstanbul'da yeni dönem başladı! Temmuz ayında duyurulmuştu

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, payları Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede şirketlerin yer aldığı bir endeks olan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 4 Kasım 2014 tarihinden bu yana hesaplanıyor.

Endeksin hesaplanmaya başlamasıyla birlikte, sürdürülebilirlik performansı yüksek şirketlerin bu alandaki faaliyetleri piyasa tarafından daha görünür hale gelirken, Türkiye'de ve özellikle Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve iyi uygulamaların artması sağlandı.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim olmak üzere 3 ana başlık, 10 kategori, 25 tema ve bu temalara ilişkin 450'den fazla veri noktasından oluşan Refinitiv'in değerleme metodolojisinin kullanımı ile beraber yatırımcıların değerlenen şirketlerin sürdürülebilirlik notlarına erişimi kolaylaşıyor.

Paydaşlar sürdürülebilirlik değerlemesi yaptıran şirketlerin sürdürülebilirlik verilerine ve notlarına, Eikon terminallerinden ve uyumsuzluk notları hariç olmak üzere Refinitiv'in internet sitesinden erişebiliyor.