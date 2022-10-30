Borsa İstanbul`da yükseliş potansiyeli devam ediyor! Uzmanlar açıkladı

BIST 100 endeksinde rekorlarla geçen 3 haftanın ardından bu hafta sınırlı bir düzeltme yaşansa da piyasa beklentileri pozitif kalmaya devam ediyor.

Bu arada, dolar bazlı bakıldığında yüzde 50'den fazla yükselerek 210 sent seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, buna karşın 510 sent olan zirvesinin oldukça uzağında bulunuyor.

BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 110 getiri ile küresel pay piyasalarından oldukça pozitif ayrışırken, gördüğü en yüksek seviyeyi 4.015,62 puana taşıdı.

2022 genelinde pozitif ayrışan ve uzun süreli trendini 4.000 puana kadar genişleten BIST 100 endeksinde iyi bir 3. çeyrek bilanço dönemi geçeceğini düşündüğünü ifade eden Uluhan, özellikle bu bilanço döneminde sektörel olarak bankacılık, hava yolu, aracı kurum, enerji, turizm ve gıda gibi sektörlerin ön plana çıkacağını, 3. çeyrek bilançolarında bu sektörlerdeki karlılıkların artan maliyetlere rağmen iyi bir performans yansıtacağını kaydetti.

NoorCM Menkul Değerler Kurumsal İlişkiler Direktörü Ahmet Uluhan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hızlı bir ralli süreci ile 4.000 sınırına dayanan borsanın cazibesinin mevcut koşullar çerçevesinde devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

"ÖZELLİKLE 4.000-4.200 KADEMELERİ TEST EDİLECEK VE PİYASA BU SEVİYELERİ AŞMAYA ÇALIŞACAKTIR"

Borsa İstanbul'un 2022 yılı başından bu yana küresel borsalara göre pozitif ayrışmaya devam ettiğini aktaran Uluhan, "Özellikle 4.000-4.200 kademeleri bu bağlamda test edilecek ve piyasa bu seviyeleri aşmaya çalışacaktır." dedi.

Uluhan, mevcut koşullarda borsanın yukarı yönlü potansiyeli devam etse de olası bir aşılamama senaryosunda düzeltme hareketinin öncelikle 3.600 seviyelerine kadar gerçekleşebileceğini ancak öncü sektör ve hisselere talebin devamı ile düzeltmenin sınırlı kalmasını beklediğini kaydetti.

Yeni para girişinin borsanın yükselişinde belirleyici etken olacağını vurgulayan Uluhan, yıl sonuna doğru yeni zirveler görülse dahi, kalıcı yükselişler ile borsaya para girişinin her zamankinden daha çok önem arz edeceğini söyledi.