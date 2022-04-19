Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,55 değer kazanarak güne 2.524,02 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,71 puan ve yüzde 0,55 artarak 2.524,02 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! Yeni günde tüm zamanların zirvesini gördü
Son dönemde üst üste rekor kıran Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi yeni günede rekorla girdi. Endeks yüzde 0,55 değer kazanarak güne 2.524,02 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.
EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR TURİZM OLDU
Bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 0,94'le turizm oldu.
BORSA İSTANBUL DÜN DE KAPANIŞ REKORU KIRDI
BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,84 değer kazanarak 2.510,31 puanla kapanış rekorunu kırmıştı. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin giderek daha da şahinleşen yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına yönelik devam eden endişelerle küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.
FED VE RUSYA UKRAYNA GELİŞMELERİ YATIRIMCILARIN ODAĞINDA
Yurt içi pay piyasalarının ise pozitif ayrıştığına dikkati çeken analistler, bugünün veri takviminde ABD'de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını ifade etti.
Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantıları ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 seviyesinin direnç, 2.440 puanın destek olarak takip edileceğini bildirdi.
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