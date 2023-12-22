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Borsa İstanbul'dan BIST 500 Endeksi'nin hesaplanmasına ilişkin açıklama

Borsa İstanbul, BIST 500 Endeksi'nin 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, bugünden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başladığını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 22 Aralık 2023 15:56

Son Güncelleme Tarihi 22 Aralık 2023 15:56

Borsa İstanbul AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ''Borsamız tarafından 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren BIST 500 Endeksi'nin hesaplanmaya başlamasına karar verilmiştir. Borsa İstanbul'da işlem gören 500 pay BIST 500 Endeksi kapsamında yer almakta olup, BIST 500 Endeksi 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başlamıştır.'' denildi.

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