Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 kazançla 2.463,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi 2.474,70 puana taşıdı. BIST 100 endeksi yeni güne beklentilerin üzerinde yükselişle başladı. Açılış 18,90 puan artışla 2482,66 puandan gerçekleşti.
Borsa İstanbul'dan çifte rekor! Bakan Nureddin Nebati: Piyasalarımız için güven adımlarına devam edeceğiz
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi 2.463 puanla tüm zamanların kapanış rekorunu kırarken yeni günde de açılış rekoru kırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuyla ilgili, "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı, Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM HACMİ YÜKSEK SEYREDİYOR
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 60,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,98 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.
ABD'DE ENFLASYON 41 YILIN REKORUNU KIRDI
BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.474,70 puana, kapanış rekorunu da 2.463,76 puana taşıdı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.
FED'DEN DAHA ŞAHİN DURUŞ GELEBİLİR
Analistler, enflasyon baskısı sonucu merkez bankalarının "şahin" tutumunu devam ettireceği beklentilerinin devam etmesine karşın bugün açıklanan ABD enflasyon verileri sonrası piyasalarda sakinleşme gözlendiğini ifade etti.
BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞIYOR
Avrupa borsalarında düşüş eğiliminin sürmesi ile bugün dalgalı seyreden Borsa İstanbul'un daha sonra yükselişe geçerek pozitif ayrıştığını aktaran analistler, yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının öne çıkacağını söyledi.
"PİYASALARDA GÜVEN VE İSTİKRAR İKLİMİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuyla ilgili, "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı, Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!