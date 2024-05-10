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Borsa İstanbul'un internet sitesinde Katılım Finans sekmesi açıldı

Borsa İstanbul'da işlem gören katılım finans kriterlerine uygun finansal araçlara ve bu ürünlere yatırımla ilgili bilgilere toplu şekilde ulaşma imkanı sağlamak amacıyla Borsa İstanbul'un internet sitesinde Katılım Finans sekmesi açıldı.

Oluşturma Tarihi 10 Mayıs 2024 11:57

Son Güncelleme Tarihi 10 Mayıs 2024 11:57

Borsa İstanbul'da işlem gören katılım finans kriterlerine uygun finansal araçlara ve bu ürünlere yatırımla ilgili bilgilere toplu şekilde ulaşma imkanı sağlamak amacıyla Borsa İstanbul'un internet sitesinde Katılım Finans sekmesi açılmasına ilişkin Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Katılım Finans sekmesinin açılmasıyla yatırımcıların Borsa İstanbul'da işlem gören söz konusu enstrümanlar konusunda detaylı bilgi elde etmelerinin ve bu ürünlere erişimlerinin kolaylaştırıldığı, ayrıca bu alandaki farkındalığın artırılması yönünde önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Borsa İstanbul Katılım Finans sayfalarında, Borsa İstanbul'da işlem gören katılım esaslı paylar, bu payların seçim kriterleri ve piyasa değerleri ile bu paylar üzerinden hesaplanan pay endeksleri, endekslerin içerikleri ve geçmiş performansları, Borsa İstanbul'da işlem gören çeşitli kira sertifikaları, (Hazine, özel), (TL, dolar, avro, altın), (yurt içi, yurt dışı), (ihraç tarihi, vade, ihraç büyüklüğü), kira sertifikaları fiyatları üzerinden hesaplanan BIST-KYD Kira Sertifikaları Endeksleri ve bu endekslerin geçmiş performansları, Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı (TLREFK), hesaplanma yöntemi ve geçmiş değerleri, BIST Altına Dayalı Endeksler, hesaplanma yöntemi ve geçmiş değerleri, kira sertifikaları kullanılarak geri alma taahhüdü ile satım ve geri satma taahhüdü ile alım işlemleri yapılabilen 'Taahhütlü İşlemler Pazarı' gibi merak edilen tüm detaylara erişilebilmektedir."

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