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Borsa rekora doymuyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.934,84 puanla rekor seviyeyi gördü.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 14:06

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 14:06

Günün ilk yarısında 8.934,84 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,26 puan ve yüzde 0,63 değer kazancıyla 8.925,40 oldu. Toplam işlem hacmi 65,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 1,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile elektrik, en fazla kaybettiren yüzde 0,97 ile iletişim olarak kayıtlara geçti

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını belirtti.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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