Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,58 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,64 ile turizm oldu.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK HAFTALIK KAPANIŞI Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazançla 2.144,26 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. BIST 30 endeksi de günü yüzde 0,21 artışla 2.404,04 puandan tamamladı ve haftalık kapanış rekoru kırdı. Rusya Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 20 seviyesinde bıraktı. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun artmaya devam edeceğine yönelik beklentiler ve ekonomideki "yeni dönem" nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi. Gelecek çeyreklerde Rus ekonomisinin küçüleceğine işaret edilen açıklamada, ekonomideki toparlanmanın, ağırlıklı olarak yeni şartlara uyum sürecinin hızına bağlı olacağı belirtildi.