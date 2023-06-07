Borsa İstanbul'da yükseliş trendi sürüyor. Yeni kabinenin açıklanmasının ardından borsada oluşan pozitif hava Çarşamba günü de devam etti.

BIST 100 güne yüzde 2,36 primle 5.515 puandan başladı. Endeks devam eden yükseliş trendiyle yüzde 3,5'i aşan artışla 5.603 seviyelerini gördü. Böylelikle BİST 100 2023 yılı boyunca yaşadığı tüm kayıpları geri alarak artıya geçmiş oldu.

BIST 100, ekonomi yönetiminde değişiklik yapılarak Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanacağı söylentileri üzerine geçtiğimiz hafta yüzde 12 yükselmişti.

Hafta sonu Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirildiğinin açıklanması ve tecrübeli ismin devir teslim töreninde rasyonel bir zemine dönmekten başka bir seçenek kalmadığını belirterek kurala dayalı bir Türkiye ekonomisinin hedefleneceğini açıklaması piyasalarda olumlu karşılanmıştı.

Borsa İstanbul 100 endeksi dolar bazında ise yüzde 3,3 düşüş yaşadı.