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Çin basını tahvil piyasasına müdahale iddialarına karşı çıktı

Çin basını, Çin Merkez Bankası'nın tahvil piyasasına müdahale ettiği iddialarına karşı çıktı.

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2024 08:50

Son Güncelleme Tarihi 26 Ağustos 2024 08:50

Çin MB destekli Financial News gazetesi, Çin'in mali düzenleyicilerinin tahvil piyasası gözetimine piyasa ilkeleri temelinde ve makro ihtiyati ve uyum perspektiflerinden yaklaştığını belirterek piyasaya müdahale iddialarını reddetti.

Çinli yetkililer geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük ikinci tahvil piyasasında uzun ve çılgınca bir ralliyi durdurdu ve pervasız alımların riskleri hakkında tekrarlanan uyarılarla işlem hacmini düşürdü.

Financial News bazı piyasa katılımcılarının merkez bankasının idari tedbirler yoluyla piyasaya müdahale ettiği yönündeki iddialarına karşı çıktı.

Gazete bir sektör kaynağına dayandırdığı haberinde, "Kurumlar piyasa ilkelerine ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak işlem yaptıkları sürece, düzenleyiciler doğrudan müdahale etmeyecektir" dedi.

Konuya aşina olan kişilere atıfta bulunan gazete, piyasaya müdahale iddialarının "suları bulandırdığını" söyledi.

Financial News, borç pozisyonlarındaki kalabalık holdinglerin keskin bir getiri dönüşü durumunda kolayca bir "izdihama" dönüşebileceğinden, finansal kurumların tahvil fiyatlarındaki büyük düşüşlerle başa çıkabilmesi gerektiğini söyledi. Bu durumun likidite krizi olasılığını artırabileceği ve finansal istikrarı tehdit edebileceği belirtildi.

ANZ Banking Group kıdemli stratejisti Zhaopeng Xing, yatırımcıların yetkililer tarafından tasarlanan stres testleri sırasında Çin tahvillerinde artan volatiliteye karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Xing, PBOC'nin tek yönlü spekülatif bahislere karşı aldığı önlemler ile ekonomiye likidite desteği sağlama misyonu arasında bir denge arayacağını da sözlerine ekledi.

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