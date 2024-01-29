Çin belirli hisselerin ödünç verilmesini durdurdu

Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisi, Çin'in ülkenin düşen hisse senedi piyasalarını desteklemek amacıyla bugünden itibaren açığa satış için belirli hisselerin ödünç verilmesini durduracağını duyurmasının ardından Şanghay Borsası ve Shenzhen Borsası, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun (CSRC) açıklamasını takiben ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, stratejik yatırımcıların kararlaştırılan kilitleme süreleri boyunca hisselerini ödünç vermelerine izin verilmeyeceğini söyledi.

Forsyth Barr Asia Ltd. kıdemli analisti Willer Chen, bazı tahminlerin bu tür menkul kıymet borç verme bakiyesinin önemsiz boyutta olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bu hamlenin piyasayı istikrara kavuşturma açısından sınırlı bir etkisi olabilir. Yine de bu iyi bir jest zira piyasa katılımcıları düzenleyicilerin bu konuda devreye girmesini istiyordu" dedi.

Bloomberg daha önce devlete ait Citic Securities Co. şirketinin bireysel yatırımcılara hisse senedi ödünç vermeyi durdurduğunu ve düzenleyicilerin sözde pencere rehberliğinin ardından kurumsal müşteriler için gereklilikleri yükselttiğini bildirmişti.

Ancak hisseler zayıf seyretmeye devam ettiği için açığa satışlara getirilen sınırlamanın hisse senetlerine sürdürülebilir bir destek sağlaması pek olası görünmüyor.

2015 yılında Çin, aynı gün içinde alım ve satım yapmalarının "anormal dalgalanmaları" körüklediği düşünülen günlük işlemcileri dışarıda bırakmak için açığa satışları kısıtlamıştı. Ancak piyasa sonraki aylarda da düşüşünü sürdürdü.

CSRC ayrıca kilitleme kısıtlamalarının atlanmasını engelleme sözü verdi. Pazar günü yapılan açıklamaya göre, 18 Mart'tan itibaren kurumsal yatırımcılardan hisse senedi ödünç alan menkul kıymet finansman firmaları, hisse senetlerini hemen temin etmek yerine aracı kurumlara vermeden önce bir gün beklemek zorunda kalacak.