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Çin hisse senetleri beş yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor

Çin hisse senetleri, Şubat 2019'dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilerken, Hong Kong hisseleri, yatırımcı duyarlılığını düşük kalmasınının etkisiyle 7'nci günde de düşüyorlar.

Oluşturma Tarihi 10 Ocak 2024 08:51

Son Güncelleme Tarihi 10 Ocak 2024 08:51

Çin'de hem CSI 300 Endeksi hem de Şanghay Bileşik Endeksi %0,2 geriledi. Hong Kong'un Hang Seng Endeksi %0,4 ve Hang Seng Çin Şirketleri Endeksi %0,3 düştü.

Asya hisse senetlerinin çoğu, yatırımcıların ABD enflasyonu ve erken faiz indirimleri konusunda endişeli olmaları nedeniyle bugün geriledi.

BNP Paribas APAC hisse senedi türevleri stratejisi başkanı Jason Lui, politikaların görünürlüğü veya uygulanması çok net olmadığı için 2024 yılında Çin hisse senetleri için yukarı hareket potansiyelini sınırlı gördüğünü belirtti. Lui, Hong Kong hisse senetlerinin bu yıla zayıf başlamasının, piyasanın "daha geniş Çin kompleksinden gelen herhangi bir önemli yeni politika duyurusu" görmemesinden kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

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