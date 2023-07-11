Çin'in parasal ve mali teşvik tedbirlerinin hisse senetlerini bir yere kadar yükseltebileceklerini savunan Allianz Global Investors, uzun vadeli bir büyüme için yapısal reformların gerekli olduğunu belirtti.

Allianz Global Investors'ın hisse senedi baş yatırım yetkilisi Raymond Chan yaptığı açıklamada, "Bu bir güven sorunu" ifadelerini kullanırken, Çin'in gayrimenkul sektöründe ve genel olarak halka açık şirketlerinde reforma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Chan, genel olarak piyasanın desteklemesi için atılması olası adımlar arasında, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nın bu yılın başlarında firmalardan değerlemelerini iyileştirmelerini isteyen direktifine benzer şekilde, şirketlerin öz sermaye getirilerini artırmaya zorlanabileceklerini söyledi.

MSCI Japonya Endeksi, Tokyo Borsası'nın attığı adımların sağladığı değerlendirilen büyük katkı ile 2023'te yüzde 20 arttı.