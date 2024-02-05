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Çin hisseleri haftaya sert dalgalanma ile başladı

Çin'de politika yapıcılar hisse senedi piyasasını istikrara kavuşturmaya adımlar atmaya çalışırken, hisse senetleri geçen haftaki düşüşün ardından yeni haftaya sert dalgalanma ile başladı.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 05 Şubat 2024 08:52

Çin'de politika yapıcıların hisse senedi piyasasına yönelik istikrar adımları devam ederken hisse senetleri geçen haftaki düşüşten sonra yeni haftaya sert dalgalanma ile başladı.

CSI 1000 Endeksi erken saatlerde yaşann ve yüzde 8'e varan düşüşten çabuk toparlandı. Endeks şu sıralarda Cuma gününe göre sadece yüzde 0,087 ekside. Şangay Bileşik Endeksi ise Cuma gününei göre yüzde 1,82 düştü.

Çin ve Hong Kong'daki hisse senetleri 2021 başındaki zirvelerinden bu yana değerlerinden yaklaşık 7 trilyon dolar silindi.

Eastspring Investments'ta Asya hisse senedi portföyü uzmanı olan Ken Wong, "Orta ve küçük ölçekli yatırımcılar, bazı yatırımcıların büyük ölçekli yatırımcılar için daha fazla milli takım desteğine bahis oynaması nedeniyle yoğun satış baskısı altında. Uzun CSI 300 ve kısa CSI 500 ve CSI 1000 işlemleri bu tür popüler işlemlerden biri oldu" dedi.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Pazar günü yaptığı açıklamada, anormal dalgalanmaları önleme sözü vererek, piyasaya daha fazla orta ve uzun vadeli fon yönlendireceğini ve kötü niyetli açığa satış ve içeriden öğrenenlerin ticareti gibi yasadışı faaliyetleri engelleyeceğini söyledi.

Longquan Yatırım Yönetimi'nde fon yöneticisi olan Ma Xuzhen, "Her zamanki aşamadayız, işlerin gerçekten kanlı hale geldiği bir satışta son ayaktayız. Bu aşamada endişelenmenin gerçekten bir anlamı yok, hepimiz bunun dibe yakın olduğunu biliyoruz" dedi.

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