Çin hisselerini hareketlendirecek yeni çağrı geldi

Yatırım Gurusu olarak bilinen Mark Mobius, Çin hisselerinden uzak durmaları yönünde Nisan ayında yatırımcılara yaptığı çağrısı tersine çevirdi. Mobius, Çin hisselerinde yaşanan son toparlanmanın güven sinyali verdiğini savundu.

Mobius Capital Partners LLP'nin kurucu ortağı Mark Mobius, Çin hükümetinin emlak sektörünü desteklemek için aldığı tedbirleri "tünelin ucundaki ışık" olarak tanımladı ve "Yatırım yaparken, üzerinize gelen hızlı bir trenin önüne çıkmak istemezsiniz. Bu yüzden kenara çekilir ve trenin geçmesine, piyasanın hızla düşmesine izin verirsiniz. Dibe ulaştığında, o zaman bakmaya başlayabilirsiniz. Şimdi iyileşmeye bakmaya başlamanın tam zamanı" diye konuştu.

ÇİNLİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİCİLERİ TERCİH EDİLİYOR

Mobius, zayıflayan yuanın ülkenin ihracatını artırmasını beklediği için ekonomik büyümenin %4 ila %5 arasında olacağını tahmin ettiğini belirtirken, çipler için yazılım üzerinde çalışan "fabrikasız" şirketler de dahil olmak üzere Çin'deki teknoloji donanım şirketlerini ve bazılarının "Tesla'dan daha üstün" olduğunu söylediği Çinli elektrikli araç üreticilerini tercih ettiğini vurguladı.