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Çin MB geçici repo veya ters repolar yapmaya başlayacak

Çin Merkez Bankası, geçici repo veya ters repolar yapmaya başlayacak.

Oluşturma Tarihi 08 Temmuz 2024 09:22

Son Güncelleme Tarihi 08 Temmuz 2024 09:22

Çin Merkez Bankası, açık piyasa işlemlerini daha verimli hale getirmek ve bankacılık sistemi likiditesini bol tutmak için geçici tahvil geri alım anlaşmaları veya ters repolar yapmaya başlayacağını duyurdu.

Geçici repolar ve ters repolar gecelik vadeli krediler olacak ve piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilecek. Geçici ve ters repoların faiz oranları yedi günlük ters repo işlemlerinin 20 baz puan altında ve 50 baz puan üzerinde, yani sırasıyla %1,6 ve %2,3 olacak.

Çin MB yaptığı açıklamada "Bundan böyle Çin Halk Bankası (PBOC) koşullara bağlı olarak geçici repo veya geçici ters repo işlemleri gerçekleştirecek" dedi.

OCBC Bank faiz stratejisti Frances Cheung, "OMO repoları yapılacaksa, OMO repo oranı taban görevi görebilir, çünkü bu PBOC'nin piyasadan fazla likiditeyi emmek için ödediği oran olacaktır. Düzenli olarak yapıldığında, günlük OMO'lar piyasa faiz oranlarını bir aralık içinde yönlendirmede etkili olabilir" dedi.

ANZ'de kıdemli Çin stratejisti olan Xing Zhaopeng, "Piyasa katılımcıları için bu geçici repo veya ters repo faizi doğası gereği cezalandırıcıdır ve gelecekte resmi bir politika aracı haline geleceği göz ardı edilemez" dedi.

Xing, %1,6 ila %2,3'ün gelecekteki faiz koridoru aralığı olabileceğini düşünüyor.

CITIC Securities'in baş ekonomisti Ming Ming, "Merkez bankasının hamlesi, piyasa likiditesini dengelemeye yardımcı olan bir gün içi likidite yönetimi aracı ekledi. PBOC gecelik ters repoları çok sık yapmayacak ve ay ortasında, sonunda veya çeyrek sonunda çalışabilir" dedi.

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