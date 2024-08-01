Çin Merkez Bankası piyasalara yönelik değişiklik planlıyor

Çin Merkez Bankası, Çin Merkez Bankası,yerel borç verenlere bir yıllık likidite enjekte ettiği tarihi her ayın 25'ine taşımayı planlıyor. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre, değişiklik Ağustos ayı gibi erken bir tarihte yürürlüğe girecek.

Çin Merkez Bankası halihazırda orta vadeli borç verme kolaylığı operasyonunu artık her ayın 15'inde gerçekleştiriyor. Bu kişilere göre amaç MLF'yi kredi ana oranları olarak (LPR) bilinen ve her ayın 20'sinde yayınlanan gösterge borç verme oranlarından kademeli olarak ayırmak.

Aralarında Charlie Lay'in de bulunduğu Commerzbank AG ekonomistleri Perşembe günü yayınladıkları bir raporda, "Eğer bu gerçekleşirse, PBOC'nin para politikasında devam eden revizyonun bir parçasını temsil eder" dedi.

Bazı analistler, merkez bankasının geçen ay 25'inde beklenmedik bir şekilde MLF yoluyla fon enjekte ederek olağan programı göz ardı etmesinin ardından değişiklik hakkında spekülasyon yapmıştı.

PBOC tarafından yönetilen Financial News geçen hafta yayınladığı bir raporda, MLF operasyonlarının her ayın 25'inde gerçekleşmesi halinde, bankaların likiditeyi yönetmesinin zorlaşabileceğini, çünkü halihazırda bu imkan kapsamında sağlanan fonların vadesinin ayın 15'i civarında dolacağını belirtti.