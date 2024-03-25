Çin piyasalara erişim ve veri akışı kurallarını yeniden düzenleyecek

Çin Başbakanı Li Qiang Çin'in pazara erişimi ve sınır ötesi veri akışı konularını dikkatle inceleyeceğini ve yakında bu alanlarda yeni düzenlemeler yapacağını söyledi.

Li, "Tüm ülkelerden şirketleri Çin'e yatırım yapmaya ve Çin'deki yerlerini derinleştirmeye davet ediyoruz" dedi.

Pekin'de düzenlenen Çin Kalkınma Forumu'nda konuşan Başbakan Li, Çin'in biyolojik üretim gibi gelişmekte olan sektörleri de geliştirmeye çalıştığını ve yapay zeka ile veri ekonomisinin gelişimini hızlandıracağını vurguladı.

Çin'in enflasyon oranının ve merkezi hükümetin borç yükünün nispeten düşük olduğunu ve bunun da daha fazla makro politika adımı için alan bıraktığını ifade eden Li, Çin'in geçen yıl emlak ve borç risklerini azaltmak için uygulamaya koyduğu önlemlerin etkili olduğunu belirtti.

Li, daha önce açıklanan 1 trilyon yuanlık ultra uzun özel hazine bonolarının yatırımları teşvik edeceğini ve ekonomik büyümeyi istikrara kavuşturacağını söyledi.